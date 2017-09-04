Маркоишвили: Мы сыграли с Украиной непростительно плохо

04.09.2017 11:25 На брифинге после проигранного с Украиной матча на Евробаскете один из ведущих игроков сборной Грузии Манучар Маркоишвили отметил "непростительно плохую" игру команды.



"Просто мы сегодня все делали плохо. В защите не хватало агрессии, и допускали ошибки, которые не должны были допускать. Мы сыграли непростительно плохо. Мы хотим перейти на следующий этап, и у нас остаются две игры в групповом этапе. Любая сборная может допустить ошибки, но эти ошибки должны перекрываться стремлением и профессионализмом. Благодарю болельщиков за теплоту, мы ценим это"- заявил Маркоишвили.



Напомним, что национальная сборная Грузии по баскетболу в третьей встрече группового этапа Евробаскета, проходящего в Израиле, проиграла Украине со счетом 81:88, и уменьшила свои шансы перехода из подгруппы.



Сборная Грузии проведет очередную встречу 5 сентября против сборной Израиля.















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