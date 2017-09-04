|
Маркоишвили: Мы сыграли с Украиной непростительно плохо
04.09.2017 11:25
На брифинге после проигранного с Украиной матча на Евробаскете один из ведущих игроков сборной Грузии Манучар Маркоишвили отметил "непростительно плохую" игру команды.
"Просто мы сегодня все делали плохо. В защите не хватало агрессии, и допускали ошибки, которые не должны были допускать. Мы сыграли непростительно плохо. Мы хотим перейти на следующий этап, и у нас остаются две игры в групповом этапе. Любая сборная может допустить ошибки, но эти ошибки должны перекрываться стремлением и профессионализмом. Благодарю болельщиков за теплоту, мы ценим это"- заявил Маркоишвили.
Напомним, что национальная сборная Грузии по баскетболу в третьей встрече группового этапа Евробаскета, проходящего в Израиле, проиграла Украине со счетом 81:88, и уменьшила свои шансы перехода из подгруппы.
Сборная Грузии проведет очередную встречу 5 сентября против сборной Израиля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна