Грузинский студент оказался в числе победителей конкурса NASA

04.09.2017 20:05 Выпускник тбилисской физико-математической школы имени Векуа — Георгий Мчедлишвили — стал одним из победителей студенческого конкурса американского космического агентства NASA.



Георгий принимал участие в конкурсе в составе «Группы космической инициативы Колумбии», созданной при Колумбийском университете Нью-Йорка. 12 молодых ученых, входящих в группу, представили на конкурс NASA модель самолета будущего.



Юные исследователи из Колумбийского университета при создании проекта уделили внимание вызовам, существующим в сфере реактивной авиации. Группа пыталась найти решение проблем, которые волнуют экологов и авиакомпании. Так, ученые спроектировали самолет будущего, получивший название GRYPHON — в честь мифического существа, которое является полуорлом-полульвом.



GRYPHON – это «зеленое» воздушное судно. Самолет способен потреблять значительно меньше топлива, производить меньше вредных выбросов и меньше шума.



Проект стал победителем конкурса. 26 сентября в головном офисе NASA состоится его презентация.



«Для меня и членов моей команды большая честь признание нашей технической работы со стороны NASA. Группа «Космической инициативы Колумбии» победила в конкурсе Aeronautics Challenge, проводимом NASA. В конкурсе принимали участие группы ведущих университетов Америки, как бакалавры, так и магистры. Мы создали полноценную модель коммерческого самолета будущего, который потребляет меньше топлива, не загрязняет окружающую среду и производит меньше шума», — написал Мчедлишвили на своей странице в фейсбуке.



Примечательно, что группа Колумбийского университета впервые приняла участие в конкурсе NASA. По словам Мчедлишвили, победивший проект должен быть реализован американским космическим агентством в 2025-2035 годах.



«Хочу поблагодарить моих друзей за самоотверженный труд и веру в то, что мы можем внести свой вклад в развитие аэронавтики будущего», — подчеркнул Мчедлишвили.



"Новости-Грузия"











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