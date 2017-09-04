Уйдет ли Коллер в отставку в случае неудачи Австрии в матче с Грузией?

04.09.2017 20:40



После поражения от Уэльса в Австрии (журналисты,специалисты, поклонники футбола ), подвергли резкой критике работу тренера Коллера и поставили вопрос об его досрочной отставке. Его контракт истекает в конце текущего года, в октябре сборной Австрии предстоят еще два матча отборочного турнира, но значительная часть австрийских коллег и представителей футбольной общественности считают, что он должен уйти в отставку до октября текущего года независимо от исхода матча с Грузии.



Вопрос о том, когда Коллер уйдет в отставку - в сентябре или в конце текущего года-был одним из главных на пресс-конференции главного тренера сборной Австрии и футболиста Штефана Ильзанкера, прошедшей 4 сентября в Вене в медицентре Ernst Happel Stadium. Мои австрийские коллеги 6 раз под разных углом зрения и с разных позиций поставили ему вопрос "Нашли ли вы себе новую работу" , "Вы уйдете в отставку после матча с Грузией или в октябре после игр с Сербией и Молдовой", " Говорят, что руководители Федерации футбола Австрии предложили вам уже сейчас уйти в отставку" и т.д.



Следует отметить, что Марсель Коллер держался очень достойно, корректно отбил все атаки моих коллег, отметив, что "сейчас главное -хорошо подготовиться к матчу с Грузией". По его словам, "сборная Грузии показала в первом матче с Австрией в Тбилиси красивый футбол и имела шансы завершить встречу вничью"(в сентябре 2016 года австрийцы выиграли со счетом 2:1).



Он отметил, что "сборная Австрии тщательно готовится к матчу с Грузией". "Мы знаем, что сборная Грузии 2 сентября хорошо сыграла встречу с Ирландией(1:1), показав очень техничную и интересную игру. Мы внимательно изучили последние матчи сборной Грузии и настроены на то, чтобы сыграть успешно в матче 5 сентября", сказал он. Коллер отметил, что "победа в матче с Грузией сохранит сборной Австрии теоретические шансы на успех в группе Д отборочного турнира ЧМ".



Он сообщил, что в составе его команды 5 сентября не будет двух ведущих игроков-защитника Себастьян Предль и полузащитника Марселя Забитцера.Несмотря на это, сборная Австрии намерена на победу в матче с Грузией. Об этом заявил на этой же пресс-конференции один из лучших футболистов сборной Штефан Ильзанкер сказал, что "помнит матч в Тбилиси и то, как с большим трудом сборная Австрии вырвала тогда победу у Грузии". "Мы знаем, что сборная Грузии играет технично, она может преподнести сюрприз любому сопернику, но мы настроены на победу и все сделаем на поле для достижения этой задачи",-сказал футболист. Ильзанкер отметил, что "игроки сборной Австрии верят в своего опытного тренера Коллера и поддерживают его".



Что касается сборной Грузии, она прилетела в Вену 4 сентября днем, а вечером проведет тренировку на вышеназванном стадионе. О подготовке сборной Грузии к матчу с Австрией расскажу в следующем материале из Вены.



Тенгиз Пачкория из Вены (Австрия), специально для "



На фотографии - Марсель Коллер, Штефан Ильзанкер и Тенгиз Пачкория в Вене. Фото Хатуны Габиташвили





Вынесенный в заголовок вопрос интересует в последние дни всю футбольную и не только футбольную общественность Австрии. Известный в прошлом швейцарский футболист Марсель Коллер уже 6 лет является наставником сборной Австрии и до сегодняшнего дня вопрос об его досрочной отставке не стоял в повестке дня. Но после поражения 2 сентября в выездном матче от сборной Уэльса(0:1) сборная Австрии фактически потеряла шансы на успех в группе отборочного турнира ЧМ-2018 и выход в финальный этап мирового первенства. У сборной Австрии после 7 туров 8 очков, тогда как у Уэльса 11, Ирландии 13, а у Сербии -15 очков.После поражения от Уэльса в Австрии (журналисты,специалисты, поклонники футбола ), подвергли резкой критике работу тренера Коллера и поставили вопрос об его досрочной отставке. Его контракт истекает в конце текущего года, в октябре сборной Австрии предстоят еще два матча отборочного турнира, но значительная часть австрийских коллег и представителей футбольной общественности считают, что он должен уйти в отставку до октября текущего года независимо от исхода матча с Грузии.Вопрос о том, когда Коллер уйдет в отставку - в сентябре или в конце текущего года-был одним из главных на пресс-конференции главного тренера сборной Австрии и футболиста Штефана Ильзанкера, прошедшей 4 сентября в Вене в медицентре Ernst Happel Stadium. Мои австрийские коллеги 6 раз под разных углом зрения и с разных позиций поставили ему вопрос "Нашли ли вы себе новую работу" , "Вы уйдете в отставку после матча с Грузией или в октябре после игр с Сербией и Молдовой", " Говорят, что руководители Федерации футбола Австрии предложили вам уже сейчас уйти в отставку" и т.д.Следует отметить, что Марсель Коллер держался очень достойно, корректно отбил все атаки моих коллег, отметив, что "сейчас главное -хорошо подготовиться к матчу с Грузией". По его словам, "сборная Грузии показала в первом матче с Австрией в Тбилиси красивый футбол и имела шансы завершить встречу вничью"(в сентябре 2016 года австрийцы выиграли со счетом 2:1).Он отметил, что "сборная Австрии тщательно готовится к матчу с Грузией". "Мы знаем, что сборная Грузии 2 сентября хорошо сыграла встречу с Ирландией(1:1), показав очень техничную и интересную игру. Мы внимательно изучили последние матчи сборной Грузии и настроены на то, чтобы сыграть успешно в матче 5 сентября", сказал он. Коллер отметил, что "победа в матче с Грузией сохранит сборной Австрии теоретические шансы на успех в группе Д отборочного турнира ЧМ".Он сообщил, что в составе его команды 5 сентября не будет двух ведущих игроков-защитника Себастьян Предль и полузащитника Марселя Забитцера.Несмотря на это, сборная Австрии намерена на победу в матче с Грузией. Об этом заявил на этой же пресс-конференции один из лучших футболистов сборной Штефан Ильзанкер сказал, что "помнит матч в Тбилиси и то, как с большим трудом сборная Австрии вырвала тогда победу у Грузии". "Мы знаем, что сборная Грузии играет технично, она может преподнести сюрприз любому сопернику, но мы настроены на победу и все сделаем на поле для достижения этой задачи",-сказал футболист. Ильзанкер отметил, что "игроки сборной Австрии верят в своего опытного тренера Коллера и поддерживают его".Что касается сборной Грузии, она прилетела в Вену 4 сентября днем, а вечером проведет тренировку на вышеназванном стадионе. О подготовке сборной Грузии к матчу с Австрией расскажу в следующем материале из Вены.Тенгиз Пачкория из Вены (Австрия), специально для " Грузия Online На фотографии - Марсель Коллер, Штефан Ильзанкер и Тенгиз Пачкория в Вене. Фото Хатуны Габиташвили











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