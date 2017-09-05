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Гендиректор «Рустави 2» предлагает протоиерею Георгию Мамаладзе адвокатскую услугу


05.09.2017   14:50
Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия предлагает юридическую услугу обвиняемому в т.н. деле цианида, протоиерею Георгию Мамаладзе.

Гварамия написал об этом на своей странице Facebook.

"Я член Ассоциации адвокатов. Я публично предлагаю протоиерею Георгию Мамаладзе быть его адвокатом в судах следующих инстанций. Разумеется, без всякого возмещения, и, разумеется, вместе с его адвокатской командой. Я жду отзыва"- пишет Ника Гварамия.

Напомним, суд приговорил протоиерея Георгия Мамаладзе к лишению свободы сроком на 9 лет.








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