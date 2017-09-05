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Тбилгорсуд распространил заявление по приговору протоиерею Мамаладзе


05.09.2017   15:51
Тбилисский городской суд распространяет заявление в связи с приговором по т.н. делу о цианиде.

«Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по т.н. «делу о цианиде» в отношении обвиняемого Георгия М. (протоиерея Георгия Мамаладзе - ред.)

Он обвинялся в подготовке умышленного убийства из корыстных побуждений (подпункт «в» 3-й части статьи 18-109 УК Грузии) и противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (2-я часть ст. 236 УК Грузии).

В ходе рассмотрения дела в суде обвиняемый не признал себя виновным, однако, по оценке имеющихся в деле и изученных на судебном процессе доказательств, суд переквалифицировал обвинение, предъявленное по подпункту «в» 3-й части статьи 18-109 УК Грузии на статью 18,108 УК Грузии и считает установленными подготовку со стороны обвиняемого умышленного убийства из мести и противоправное приобретение и хранение им огнестрельного оружия и боеприпасов. Соответственно, обвиняемый Георгий М. признан виновным по вышеуказанным статьям и, с учетом принципа поглощения менее строгого наказания более строгим, в конечном итоге в качестве наказания приговорен к 9 годам лишения свободы», - говорится в заявлении суда.

Приговор может быть обжалован в Тбилисском апелляционном суде в месячный срок.






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