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Даты концертов Элтона Джона в Грузии пока остаются в силе
05.09.2017 19:30
Пока не известно, будет ли перенесен запланированный в Грузии концерт известного британского исполнителя, вокалиста Элтона Джона, - об этом сообщил журналистам директор «Истен Промоушен» Георгий Кереселидзе.
По его заявлению, 2 дня назад в соцсети начались разговоры о том, что у одного из членов группы Элтона Джона, Стива Джонсона, возникли проблемы со здоровьем. По словам Кереселидзе, на данный момент ожидается ответ врачей, сможет ли музыкант участвовать в концертах. После этого выяснится, останется неизменной дата выступления на «Блекси арене» – 16 и 17 сентября.
«2 дня в социальной сети пересуды о проблемах. Эта проблема связана с музыкантом Стивом Джонсоном, это неизменный член группы Элтона Джона. У него возникли проблемы с рукой. Сделана операция, и теперь врачи определят, сможет ли он участвовать в концерте. Пока в связи с концертами в силе установленные даты, и надеемся, что они останутся неизменными. На данном этапе ничего другое не меняется, а если будут какие-либо изменения, мы сообщим поэтапно», - сказал Георгий Кереселидзе.
Что касается проданных билетов, то, по его словам, в случае, если запланированные концерты будут отменены, уплаченная за них сумма будет возвращена владельцам.
Как отметил Георгий Кереселидзе, на данный момент продано беспрецедентное количество билетов.
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