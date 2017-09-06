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Новая книга Олега Панфилова представлена на Львовском издательском форуме


06.09.2017   13:31
Новая книга профессора Государственного университета Илии Олега Панфилова "Розмова з "ватником" (Разговор с "ватником") будет представлена на издательском форуме во Львове 15 сентября.

Это вторая книга Панфилова, переведенная на украинский язык и изданная в Тернополе издательством "Мандривець", является продолжением первой - "Антирадянськие истории" (Антисоветские истории), написанные в жанре исторической публицистики.

Ранее, в мае этого года "Разговор с "ватником" уже была презентована на Книжном арсенале в Киеве, а также в нескольких городах Украины. Продолжением может стать третья книга, над которой работает профессор Панфилов, она будет называться "Империя лжи. История советской цензуры и пропаганды"






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