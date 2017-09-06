Австрия-Грузия-1:1, Вайссу предложили новый контракт

06.09.2017 14:31



За сутки до матча главный тренер сборной Австрии, известный в прошлом швейцарский футболист Марсель Коллер заявил, что "тщательно изучил игру сборной Грузии". Он и игроки команды подчеркивали, что "сделают все для реабилитации перед поклонниками сборной Австрии за поражение в выездном матче с Уэльсом(0:1, 2 сентября). Но надежды сборной Австрии не оправдались и главная причина этого в хорошей игре сборной Грузии. Уже в самом начале игры гости повергли в шок игроков и поклонников сборной Австрии:на 8 минуте полузащитник Валериан Гвилия, получив отличный пас от Джано Ананидзе, умело обвел соперника и техничным ударом в нижний угол открыл счет. Более 13 тысяч зрителей-поклонников сборной Австрии сникли на трибунах, зато мощно скандировали фаны сборной Грузии:по разным подсчетам на матче было от 200 до 300 поклонников нашей сборной, их значительную часть составляли представители грузинской диаспоры Австрии, остальные-это приехавшие на матч болельщики команды из ФРГ, Грузии и Швейцарии. Одна группа фанов нашей сборной в количестве около 60-70 человек расположилась компактно на одном из центральных секторов трибуны, члены группы с флагами Грузии и скандированием "Сакартвело", "Голи", весь матч мощно поддерживала команду, остальные болельщики команды небольшими группами расположились в других секторах.



После забитого гола игроки сборной Грузии еще минут 15 владели инициативой и имели шансы увеличить счет. Затем хозяева пришли в себя, перехватили инициативу и стали остро атаковать ворота гостей, особенно активен был Арнаутович. Несколько раз сборную Грузии спас голкипер Георгий Макаридзе, но на 44-ой минуте австрийцам удалось сравнять счет:гол в ворота нашей команды забил вышедший на замену Шауб.



Во втором тайме хозяева имели территориальное преимущество, они как и гости имели шансы для взятия ворот, но счет в матче не изменился -игра закончилась вничью 1:1. Результат матча сильно огорчил Австрию, сборная этой страны (занимает 37-ое место в рейтинге ФИФА) потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2018. Австрия после 8 туров имеет 9 очков и занимает 4-ое место в группе. На первом месте Сербия, которая 5 сентября победила в гостях Ирландию (1:0) , набрала 18 очков и получила право играть в М-2018. На втором месте в таблице вышла команда Уэльса, победившая во вторник в гостях Молдову (2:0) и набравшая 14 очков. Ирландия имеет 13 очков и третье место в группе. Грузия в 8 матчах набрала 5 очков ( пять ничьих и три поражения) и занимает пятое место, на последнем месте Молдова-2 очка после 8 туров. В октябре каждая из сборных сыграет по 2 матча.



Для сборной Грузии (112-ое место в рейтинге ФИФА) ничья в Вене при достаточно красивой игре - это хороший результат. Об этом на послематчевой пресс-конфереренции заявил главный тренер команды словацкий специалист Владимир Вайсс. Он сказал, что "доволен содержанием игры и результатом матча". "У Австрии хорошая и опытная сборная, мы могли выиграть эту встречу, но не хватило сил, но ничья в Вене с Австрией-это хороший результат", - сказал Вайсс, которому 22 сентября исполняется 53 года.



На вопрос автора этих строк о том, что Федерация футбола Грузии недавно предложила Вайссу продолжить работу в ранге главного тренера и подписать новый контракт(действующий контракт истекает в конце текущего года), он ответил:"Да, руководители Федерации предложили мне новый контракт, но я пока об этом не думал, в начале октябре нам предстоит два последних матча нынешнего отборочного турнира (6 октября в Тбилиси с Уэльсом и 9 октября в гостях с Сербией-прим.корр.), сейчас мы готовимся к этим матчам".



Видно было, что Вайсс хоть и был доволен результатом матча с Австрией, но переживал за то, что Грузия имела шанс выиграть у Австрии, но не сумела это сделать. Чтобы как-то разрядить ситуацию, автор этих строк после получения ответа на вышеназванный вопрос прямо на пресс-конференции передал Владимиру Вассу сувенир-авторучку с символикой Грузии и посоветовал-пожелал ему именно это ручкой подписать новый контракт с ФФГ если такое решение будет согласовано-принято. Вайсс улыбнулся, поблагодарил и сказал:"Спасибо Вам. Я сохраню эту авторучку для того, чтобы подписать новый контракт с Федерацией футбола Грузии".



По предварительным неофициальным данным, Вайсс продолжит работу в ранге главного тренера сборной Грузии и в следующем отборочном цикле, хотя теоретически не исключены и другие варианты.

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А поклонники сборной Грузии ждут от команды хорошей игры и успехов в октябрьских матчах и более удачного выступления в отборочном турнире ЧЕ-2020: ведь у Грузии есть футболисты, которые при правильной подготовке и более эффективной работе тренерского штаба могут как минимум более успешно играть в отборочном турнире а как максимум побороться за получение право играть в финальной части ЧЕ-2020 и ЧМ -2022.





Тенгиз Пачкория, из Вены для "Грузия-Online"



На фото: В.Вайсс, футболист сб. Грузии и венского "Рапида" Георгий Квилитая, проживающий в ФРГ уроженец Украины, специалист синхронного перевода Алексей Максимчук и журналист Тенгиз Пачкория.

Фото Хатуны Габиташвили.





5 сентября в Вене на Ernst Happel Stadion состоялся матч отборочного турнира ЧМ-2018 (группа Д) между национальными футбольными сборными Австрии и Грузии. Для хозяев матч был очень важен:в случае победы Австрия сохраняла теоретические шансы продолжить борьбу за выход в ЧМ. Для сборной Грузии игра была важна как с точки зрения набранных в турнире очков, так и показа солидной игры и перспектив становления команды, которая в следующем отборочном цикле (ЧЕ и ЧМ) сможет побороться за более лучшие результаты, чем в нынешнем цикле.За сутки до матча главный тренер сборной Австрии, известный в прошлом швейцарский футболист Марсель Коллер заявил, что "тщательно изучил игру сборной Грузии". Он и игроки команды подчеркивали, что "сделают все для реабилитации перед поклонниками сборной Австрии за поражение в выездном матче с Уэльсом(0:1, 2 сентября). Но надежды сборной Австрии не оправдались и главная причина этого в хорошей игре сборной Грузии. Уже в самом начале игры гости повергли в шок игроков и поклонников сборной Австрии:на 8 минуте полузащитник Валериан Гвилия, получив отличный пас от Джано Ананидзе, умело обвел соперника и техничным ударом в нижний угол открыл счет. Более 13 тысяч зрителей-поклонников сборной Австрии сникли на трибунах, зато мощно скандировали фаны сборной Грузии:по разным подсчетам на матче было от 200 до 300 поклонников нашей сборной, их значительную часть составляли представители грузинской диаспоры Австрии, остальные-это приехавшие на матч болельщики команды из ФРГ, Грузии и Швейцарии. Одна группа фанов нашей сборной в количестве около 60-70 человек расположилась компактно на одном из центральных секторов трибуны, члены группы с флагами Грузии и скандированием "Сакартвело", "Голи", весь матч мощно поддерживала команду, остальные болельщики команды небольшими группами расположились в других секторах.После забитого гола игроки сборной Грузии еще минут 15 владели инициативой и имели шансы увеличить счет. Затем хозяева пришли в себя, перехватили инициативу и стали остро атаковать ворота гостей, особенно активен был Арнаутович. Несколько раз сборную Грузии спас голкипер Георгий Макаридзе, но на 44-ой минуте австрийцам удалось сравнять счет:гол в ворота нашей команды забил вышедший на замену Шауб.Во втором тайме хозяева имели территориальное преимущество, они как и гости имели шансы для взятия ворот, но счет в матче не изменился -игра закончилась вничью 1:1. Результат матча сильно огорчил Австрию, сборная этой страны (занимает 37-ое место в рейтинге ФИФА) потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2018. Австрия после 8 туров имеет 9 очков и занимает 4-ое место в группе. На первом месте Сербия, которая 5 сентября победила в гостях Ирландию (1:0) , набрала 18 очков и получила право играть в М-2018. На втором месте в таблице вышла команда Уэльса, победившая во вторник в гостях Молдову (2:0) и набравшая 14 очков. Ирландия имеет 13 очков и третье место в группе. Грузия в 8 матчах набрала 5 очков ( пять ничьих и три поражения) и занимает пятое место, на последнем месте Молдова-2 очка после 8 туров. В октябре каждая из сборных сыграет по 2 матча.Для сборной Грузии (112-ое место в рейтинге ФИФА) ничья в Вене при достаточно красивой игре - это хороший результат. Об этом на послематчевой пресс-конфереренции заявил главный тренер команды словацкий специалист Владимир Вайсс. Он сказал, что "доволен содержанием игры и результатом матча". "У Австрии хорошая и опытная сборная, мы могли выиграть эту встречу, но не хватило сил, но ничья в Вене с Австрией-это хороший результат", - сказал Вайсс, которому 22 сентября исполняется 53 года.На вопрос автора этих строк о том, что Федерация футбола Грузии недавно предложила Вайссу продолжить работу в ранге главного тренера и подписать новый контракт(действующий контракт истекает в конце текущего года), он ответил:"Да, руководители Федерации предложили мне новый контракт, но я пока об этом не думал, в начале октябре нам предстоит два последних матча нынешнего отборочного турнира (6 октября в Тбилиси с Уэльсом и 9 октября в гостях с Сербией-прим.корр.), сейчас мы готовимся к этим матчам".Видно было, что Вайсс хоть и был доволен результатом матча с Австрией, но переживал за то, что Грузия имела шанс выиграть у Австрии, но не сумела это сделать. Чтобы как-то разрядить ситуацию, автор этих строк после получения ответа на вышеназванный вопрос прямо на пресс-конференции передал Владимиру Вассу сувенир-авторучку с символикой Грузии и посоветовал-пожелал ему именно это ручкой подписать новый контракт с ФФГ если такое решение будет согласовано-принято. Вайсс улыбнулся, поблагодарил и сказал:"Спасибо Вам. Я сохраню эту авторучку для того, чтобы подписать новый контракт с Федерацией футбола Грузии".По предварительным неофициальным данным, Вайсс продолжит работу в ранге главного тренера сборной Грузии и в следующем отборочном цикле, хотя теоретически не исключены и другие варианты.А поклонники сборной Грузии ждут от команды хорошей игры и успехов в октябрьских матчах и более удачного выступления в отборочном турнире ЧЕ-2020: ведь у Грузии есть футболисты, которые при правильной подготовке и более эффективной работе тренерского штаба могут как минимум более успешно играть в отборочном турнире а как максимум побороться за получение право играть в финальной части ЧЕ-2020 и ЧМ -2022.На фото: В.Вайсс, футболист сб. Грузии и венского "Рапида" Георгий Квилитая, проживающий в ФРГ уроженец Украины, специалист синхронного перевода Алексей Максимчук и журналист Тенгиз Пачкория.Фото Хатуны Габиташвили.











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