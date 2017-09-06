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Грузинские студенты получили стипендию британского правительства


06.09.2017   15:05
Одну из самых престижных наград для обучения в Великобритании - правительственную стипендию Чивнинга, получили 14 грузинских студентов. Молодые люди продолжат учебу в ведущих британских университетах, сообщает посольство Великобритании в Грузии.

С грузинскими студентами, которым предстоит получить в Англии степень магистра, встретился посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи и пожелал им удачи в учебе.

Стипендия Chevening - международная стратегия британского правительства, направленная на развитие мировых лидеров. Программа предоставляет полное или частичное финансирование курсов обучения на уровне аспирантов. Как правило, речь идет о годовом курсе на соискание степени магистра по любому предмету в любом британском университете.

Программа осуществляется с 1983 года и финансируется Министерством иностранных дел Великобритании совместно с организациями-партнерами внешнеполитического ведомства.






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