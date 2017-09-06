Георгий Шермадини: Проблемы были и сегодня, но мы выиграли

06.09.2017 15:09 На Евробаскете сборная Грузии по баскетболу вчера победила сборную Израиля в овертайме.



Чемпионат Европы проходит в Тель-Авиве. У Грузии два выигрыша (с Литвой и Израилем) и два проигрыша (с Украиной и Германией) в группе. Сейчас в группе Грузия на четвертом месте. Завтра сборная проведет последнюю игру группы с Италией, и если победит ее, перейдет на следующий этап. Если завтра сборная не победит Италию, она выйдет на следующий этап, только если Украина выиграет матч у Израиля.



После матча с Израилем центр баскетбольной сборной Грузии Георгий Шермадини говорил о победе, и игре с Италией.



"Мы знали, насколько важной была эта игра для Грузии и Израиля. Предыдущие две игры (с Германией и Украиной) мы очень плохо провели. В сегодняшней игре тоже были проблемы, но мы выиграли. Остался всего один шаг для поездки в Турцию. Надеюсь, что так и продолжим. Осталась одна игра, но она не легкая. Завтра мы встречаемся с Италией, и сыграем так, как играли сегодня"- сказал Георгий Шермадини.

















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