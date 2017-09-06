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Российская гимнастка, призер ЧМ-2014, возможно будет выступать за сборную Грузии
06.09.2017 15:14
Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2014 года в командном первенстве россиянка Алла Сосницкая в настоящее время рассматривает возможность смены спортивного гражданства и выступления за сборную Грузии. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия.
В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командных соревнований чемпионата Европы 2014 года.
"Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми, - заметил Гамсахурдия. - Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии".
Собеседник ТАСС заметил, что в середине октября в Тбилиси пройдет представительный гимнастический турнир. "Думаю, что к началу этого турнира у нас будет четкое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии, или нет", - подытожил Гамсахурдия.
В 2016 году Сосницкая входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате страны который проходил в Казани, она заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.
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