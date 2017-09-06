Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом


06.09.2017   15:32
Капитан баскетбольной сборной Грузии Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом. Его супруга Тика Алавидзе родила девочку. Ее назвали Нуцей.

В настоящий момент Заза Пачулия находится в Израиле, где сборная Грузии выступает на Евробаскете. После четырех игр у сборной Грузии две победы (над сборными Литвы и Израиля) и два поражения (от сборных Украины и Германии). Решающий матч на продолжение выступления в турнире состоится завтра, где сборная Грузии будет играть против одной из сильнейших в мире сборных - Италии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия за восемь месяцев экспортировала 45,3 миллиона бутылок
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
«Силы лари иссякли, скоро продукты подорожают на 5-10%» - «Резонанси»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президента Азербайджана пригласили в Грузию
Главы МИД Азербайджана и Турции выразили отношение к происходящим в Мьянме событиям
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии об урегулировании замороженных конфликтов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна