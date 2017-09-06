Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом

06.09.2017 15:32 Капитан баскетбольной сборной Грузии Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом. Его супруга Тика Алавидзе родила девочку. Ее назвали Нуцей.



В настоящий момент Заза Пачулия находится в Израиле, где сборная Грузии выступает на Евробаскете. После четырех игр у сборной Грузии две победы (над сборными Литвы и Израиля) и два поражения (от сборных Украины и Германии). Решающий матч на продолжение выступления в турнире состоится завтра, где сборная Грузии будет играть против одной из сильнейших в мире сборных - Италии.















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