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Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом
06.09.2017 15:32
Капитан баскетбольной сборной Грузии Заза Пачулия в четвертый раз стал отцом. Его супруга Тика Алавидзе родила девочку. Ее назвали Нуцей.
В настоящий момент Заза Пачулия находится в Израиле, где сборная Грузии выступает на Евробаскете. После четырех игр у сборной Грузии две победы (над сборными Литвы и Израиля) и два поражения (от сборных Украины и Германии). Решающий матч на продолжение выступления в турнире состоится завтра, где сборная Грузии будет играть против одной из сильнейших в мире сборных - Италии.
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