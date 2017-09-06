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На Дальнем Востоке от пьянства умирают 70% мужчин - Минздрав России


06.09.2017   16:03
Уровень алкоголизации населения на российском Дальнем Востоке примерно в два раза выше, чем средний по стране. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает РБК.

По словам министра, в целом по стране заболеваемость хроническим алкоголизмом составляет 60 человек на 100 тысяч. Средний показатель по Дальневосточному округу - больше 120, а на Чукотке - 330 человек на 100 тысяч населения. 70% мужчин до 35 лет умирает на Дальнем Востоке из-за причин, связанных с пьянством, сообщила Скворцова.

В январе Роспотребнадзор заявил о снижении в полтора раза уровня потребления алкоголя в России по сравнению с 2009 годом - с 15 до 10 литров на одного человека в год. Однако этот показатель по-прежнему превышает порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2015 год, около трети смертей в России так или иначе связаны с употреблением алкоголя.






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