Адвокат: Пожар в «Детском мире» был вызван преднамеренно

06.09.2017 16:07 Адвокат пострадавших при пожаре в тбилисском «Детском мире» Фридон Сихарулидзе заявляет, что согласно результатам экспертизы, пожар в торговом центре был вызван преднамеренным возгоранием большого количества нефтепродуктов.



Адвокат утверждает, что ознакомился с документом экспертизы. Сихарулидзе заключает, что исходя из материалов дела, меры пожарной безопасности в «Детском мире» не соблюдались.



«О том, что меры безопасности не соблюдались, мы говорили с самого дня пожара. Сейчас этот факт подтверждается заключением экспертизы и свидетельством очевидцев. Что касается конкретно документа экспертизы, в нем четко прописано, что пожар подобного масштаба могло вызвать возгорание около 83-90 кг нефтепродуктов», — говорит Сихарулидзе.



Напомним, 30 января в Тбилиси сгорели здания торгового центра «Детский мир» и павильоны золотых изделий. Предприниматели заявили об огромных убытках. Власти распорядились об отсрочках по кредитам для пострадавших. Ответственность за пожар мэрия Тбилиси возложила на администрацию рынка.



Как известно столичные власти предложили в качестве разовой компенсации пострадавшим сумму в 3 000 лари. Однако погорельцы считают, что этой суммы недостаточно и просят выделить им 5 000 лари, плюс компенсацию за все потерянное имущество.















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