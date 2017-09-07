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Заза Пачулия: Прощай, моя сборная! Болельщик, капитану пришло время уходить!


07.09.2017   11:33
Капитан баскетбольной сборной Грузии Заза Пачулия завершил карьеру в сборной. Об этом Пачулия написал на личной странице в социальной сети Facebook.

«Очень сложно покидать то, что на своих плечах вместе с другими ребятами ты нес много лет. Путь от B дивизиона до Европы был непростым. За 17 лет было много успехов, неудач, всегда было ожидание будущего, но у нас получилось то, что получилось, а остальное, я надеюсь, сделают следующие поколения. Я очень хотел, чтобы конец был другим, но, к сожалению, травма не позволила мне сделать больше, но желания и стремления к победе у меня всегда было в избытке. Больше всего мне жаль болельщиков, чью поддержку всегда чувствовала наша сборная и лично я на протяжении всей карьеры. Хочу поблагодарить каждого из вас, вы заслуживали большей радости. Сейчас же я хочу попрощаться с моей сборной. Прощай, моя сборная! Болельщик, капитану пришло время уходить! Я никогда не забуду эти золотые годы», - заявил капитан сборной Грузии.

Напомним, что Пачулия был капитаном сборной Грузии на четырех чемпионатах Европы.






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