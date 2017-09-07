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Пострадавший в Тбилиси российский турист проходит обследование в Республиканской больнице


07.09.2017   14:31
Пострадавший в результате нападения на улице Алексидзе в Тбилиси российский гражданин проходит необходимое обследование в Республиканской больнице.

Как сообщают в Республиканской больнице, у пострадавшего мужчины отмечаются на лице ушибы. Его состояние стабильное и сейчас он находится под наблюдением врачей в приемном отделении. Он проходит необходимое обследование. Пострадавшего, возможно, выпишут из больницы в конце дня.

В тбилисском районе Сабуртало на улице Алексидзе напали на гражданина РФ. По существующей информации, на мужчину в подъезде совершили нападение три человека. По заявлению МВД, по делу начато расследование по статье 178 УК Грузии (грабеж).







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