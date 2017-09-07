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Судебный процесс над грузинским спортсменом пройдет в США завтра


07.09.2017   19:19
Судебный процесс Автандила Хурцидзе пройдет в США завтра Судебный процесс задержанного в США грузинского спортсмена Автандила Хурцидзе пройдет в США завтра, 8 сентября. Об этом агентству «IPN» сообщила мать спортсмена Маквала Хурцидзе.

По ее словам, процесс намечен на 12:00 по местному времени. Маквала Хурцидзе надеется, что завтра ее сына освободят в зале суда.

В июле текущего года в Нью-Йорке были задержаны 15 грузин, которые обвиняются в членстве в российском криминальном синдикате. Среди них были и два грузинских спортсмена – Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили.

Макашвили вскоре отпустили, а Хурцидзе было избрано предварительное заключение под стражу.






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