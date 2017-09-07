Протоиерей Георгий Мамаладзе не планирует просить президента о помиловании

07.09.2017 21:03 "Отец Георгий может отказаться от обжалования, и обратится к президенту с просьбой о помиловании. Однако прямо могу сказать, что он отказывается от этого. По словам протоиерея, ему не за что просить помилования, поскольку считает себя невиновным"- заявил адвокат Георгия Мамаладзе, Михаил Рамишвили GHN.



По заявлению адвоката, протоиерей расстроен обвинительным приговором, но не собирается прекращать борьбу.



"Он мужественно встретил приговор. Но был расстроен за тот незаконный приговор, который вынес судья Бесик Бугианишвили. Несмотря на это, отец Георгий оптимистически настроен, он обладает сильным духом, и настолько убежден в своей правоте, что готов до конца доказать свою невиновность.



Если мы не достигнем справедливости ни в одной инстанции Грузии, Страсбург обязательно примет оправдательное решение. От возбуждения дела и вынесения приговора было зафиксировано множество нарушений. Так же, как Страсбургский суд разоблачил наше правосудие своим решением по делу Сандро Гиргвлиани, будет и по данному делу, вернее, это будет в десятки раз более разоблачающее решение. Это просто будет позором для нас"- заявил Михаил Рамишвили.



По его же заявлению, протоиерей предпочел дождаться приговора в камере по причине проблемы со здоровьем.



"И хорошее, и плохое известие он бы узнал как в суде, так и в тюрьме. Кроме того, он проходит лечебные процедуры, и не особо хорошо чувствовал себя в тот день. Он перенес операцию на сердце, кроме того у него проблемы на позвоночнике, и страдает аллергией. Соответственно, он находится под большим наблюдением и контролем"- заявил Михаил Рамишвили.



Согласно информации агентства, завтра адвокаты планируют встречу с Георгием Мамаладзе.



Напомним, 5 сентября Георгию Мамаладзе суд вынес обвинительный приговор.

















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