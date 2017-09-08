В школах Грузии будут внедряться «настольные игры»

08.09.2017 15:35 С началом нового учебного года в школах будут внедряться «настольные игры» С началом нового учебного года учеников начальных классов ждет новшество - министерство образования в школах с малым контингентом внедряет метод обучения «настольных игр». Об этом заявляет менеджер проекта в министерстве образования и науки Нино Чантурия.



По ее словам, метод «настольных игр» широко апробирован за границей и способствует развитию логического и быстрого мышления у подростка. Следовательно, изначально в пилотном режиме с этим новшеством ознакомятся учащиеся начальных классов.



«Министерство образования планирует сделать учебные ресурсы более разнообразными. За границей широко апробирован метод «настольных игр». На данном этапе «настольные игры» мы используем как дополнительный учебный ресурс. Это сделает учебный процесс более разнообразным, веселым и эффективным. «Настольные игры» особенно эффективны в отношении детей, потому что их навыки концентрации намного выше. Речь идет о таких «настольных играх», которые затрагивают предметные навыки, а также дополнительно развивают логическое и быстрое мышление. Эти игры не только помогут ребенку не освоить предмет, но и разовьют у него дополнительные положительные навыки. Естественно, основным учебным ресурсом является учебник, но мы надеемся, что в процессе обучения интегрирование «настольных игр» также будет эффективным. Министерство образования передаст эти игры публичным школам. Изначально в пилотном режиме они будут внедряться в школах с малым контингентом. Как только появится возможность, министерство продолжит работу в этом направлении. Это делается для того, чтобы результат обучения был намного выше», - заявила Нино Чантурия.















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