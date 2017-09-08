Грузию на «Детском Евровидении 2017» в Тбилиси представит Григол Кипшидзе

08.09.2017 15:52 Грузию на Детском конкурсе песни Евровидение 2017 (Junior Eurovision Song Contest 2017) представит двенадцатилетний Григол Кипшидзе.



Пятнадцатый ежегодный детский конкурс песни Евровидение пройдет 26 ноября 2017 года в Олимпийском дворце Тбилиси. Слоган этого года — «Сияй ярко» (Shine Bright).



Григол Кипшидзе был выявлен компетентным жюри, в состав которого вошли продюсер Заза Шенгелия, певица Майя Бараташвили, музыкант Давид Эвгенидзе, а также представители Общественного вещателя – музыкальный редактор Элисо Шенгелия и звукорежиссер Георгий Асанишвили.



На открытом прослушивании, которое состоялось 8 сентября в павильоне Общественного вещателя Грузии, участники национального конкурса представили песни из своего репертуара.



Григол Кипшидзе – призер второго места грузинского аналога проекта X-Factor 2017 года. В качестве приза на шоу Григол получил билет на концерт Элтона Джона в Грузии, дрифт-машину, а также множество денежных ваучеров и стипендий от спонсоров проекта.



Мальчик родился в семье музыкантов Пааты и Эки Кипшидзе. У его родителей есть собственный бэнд, вместе с которым они выступают в различных ресторанах и барах Тбилиси. Григол поет с шести лет. С девяти лет учится вокалу профессионально, под руководством музыканта Буки Картозия. В данное время поет в его квартете.



Для исполнения на Евровидении для Григола Кипшидзе будет написана новая песня. Конкурс для написания оригинальной песни будет объявлен позже, в нем смогут принять участие все желающие композиторы.



Напомним, отборочный национальный тур на участие в Детском конкурсе песни Евровидение 2017 от имени Грузии был объявлен Общественным вещателем Грузии. Заявки на национальный отбор могли подать солисты в возрасте от 9 до 14 лет, в том числе и детские музыкальные группы. Конкурс стартовал 17 июля и продлился до 1 сентября 2017 года включительно.



Режиссером-постановщиком шоу «Детское Евровидение 2017» станет Гордон Бонелло. Он уже четыре года сотрудничает с Вещательным союзом Европы и с 2014 года ставит шоу «Детского Евровидения» в разных странах.



Также на днях станут известны имена ведущих Евровидения в Тбилиси. Кастинг ведущих вместе с продюсерской группой также проводил Гордон Бонелло.



Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету конкурса после победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» («Солнце») грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.



Грузия в третий раз победила на детском «Евровидении» — это самый лучший результат за всю историю песенного конкурса. За 14 лет его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-м — группа Candy. Третью победу Грузии принесла Мариам Мамадашвили.



На данный момент участие в конкурсе 2017 года подтвердили Грузия, Россия, Австралия, Албания, Армения, Беларусь, Ирландия, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия и Украина.



По разным причинам от участия в Детском Евровидении 2017 отказались Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Исландия, Испания, Латвия, Словения, Словакия, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония. Свое участие пока не подтвердили Азербайджан, Болгария, Греция, Израиль и Хорватия.















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