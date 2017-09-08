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Процессуальное соглашение с учредителям компании «Центр поинт» может быть оформлено в конце сентября
08.09.2017 20:11
Процессуальное соглашение с основательницами компании «Центр пойнт» Майей Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили будет оформлено, предположительно, в конце сентября.
Как сообщила агентству «IPN» адвокат Рчеулишвили и Кервалишвили, - Мариам Цуцкиридзе, предположительно к концу месяца завершатся переговоры с инвесторами, после чего уже прокуратура оформит с осужденными процессуальное соглашение.
По ее словам, на данный момент между сторонами идет рабочий процесс, и уточняются детали процессуального соглашения. По словам адвоката, переговоры о продаже «Центр пойнта» по-прежнему ведутся с несколькими компаниями.
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