Процессуальное соглашение с учредителям компании «Центр поинт» может быть оформлено в конце сентября

08.09.2017 20:11 Процессуальное соглашение с основательницами компании «Центр пойнт» Майей Рчеулишвили и Русудан Кервалишвили будет оформлено, предположительно, в конце сентября.



Как сообщила агентству «IPN» адвокат Рчеулишвили и Кервалишвили, - Мариам Цуцкиридзе, предположительно к концу месяца завершатся переговоры с инвесторами, после чего уже прокуратура оформит с осужденными процессуальное соглашение.



По ее словам, на данный момент между сторонами идет рабочий процесс, и уточняются детали процессуального соглашения. По словам адвоката, переговоры о продаже «Центр пойнта» по-прежнему ведутся с несколькими компаниями.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

