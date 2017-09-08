Польский турист погиб в Грузии при восхождении на ледник

08.09.2017 20:51 Молодой турист из Польши погиб при подъеме на один из ледников в Казбегском районе (регион Мцхета-Мтианети). Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Несчастный случай произошел накануне. Погибший турист вместе с группой из нескольких человек пытался совершить восхождение на ледник.



Обстоятельства гибели не известны. По данным МВД, следствию предстоит провести опрос членов группы.



Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.















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