Тбилисский государственный университет вошел в рейтинг ведущих университетов мира

09.09.2017 13:02 Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили вошел в рейтинг ведущих университетов мира Times Higher Education World University Ranking 2018. В список попали 1,5 тысячи университетов со всего мира. Вузы оценивались по таким критериям, как доход от производственной деятельности, преподавание или среда обучения, исследования, цитируемость или влиятельность исследований, а также международное взаимодействие.



Старейший университет Грузии оказался единственным вузом южнокавказского региона, попавшим в список. Тбилисский государственный университет занял в рейтинге позицию 301+ среди 400 лучших университетов Европы. В мировом рейтинге ТГУ занимает позицию 1001+ среди 1500 университетов 77 стран. По информации авторов рейтинга, в ТГУ обучается более 21,8 тысячи студентов, 2% из которых – иностранцы. Количество преподавателей превышает 770 человек.



Западные вузы традиционно занимают верхние позиции. Первое место в рейтинге, как и год назад, занял Оксфордский университет. Вторую позицию также занял британский Кембриджский университет. Следующие пять мест занимают представители высшей школы США: Калифорнийский технологический институт, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Гарвард и Принстон, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Рейтинг лучших университетов мира рассчитан по методике британского издания Times Higher Education при участии информационной группы Thomson Reuters. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Первый национальный университет Кавказа был открыт 8 февраля (26 января по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели. В 1989 году университет получил имя его основателя историка и академика Иванэ Джавахишвили.















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