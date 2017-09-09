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В Минске прошла мирная акция против военных учений «Запад-2017»


09.09.2017   13:47
В Минске сегодня, 8 сентября, прошла мирная акция против совместных с Россией военных учений «Запад-2017».​ Более 100 человек, в том числе несколько лидеров оппозиции, прошли колонной с государственным флагом Беларуси и лозунгами «Россия, иди домой!».

К собравшимся обратился экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, сказавший: «Мы собрались не против России и русских, мы собрались, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в выяснение отношений между Востоком и Западом, в военный конфликт угрожает будущему Беларуси, угрожает власти не меньше, чем обычным людям».

Другой оппозиционный политик Николай Статкевич заявил, что Беларуси угрожает опасность, поскольку Россия может оставить в стране войска и технику. Еще один лидер оппозиции Павел Северинец подчеркнул необходимость защитить независимость Беларуси и призвал освободить политзаключенных.

Как рассказал в твиттере Рустем Адагамов, один из участников акции в Минске держал плакат «Русский солдат, иди домой! Водки здесь нет», который списан с призыва защитников «Пражской весны», протестовавших против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

В принятой на митинге резолюции говорится, что белорусские патриоты выступают против втягивания своей страны в противостояние России и Украины и НАТО, а также поддерживают положение конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету.






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