В Минске прошла мирная акция против военных учений «Запад-2017»

09.09.2017 13:47 В Минске сегодня, 8 сентября, прошла мирная акция против совместных с Россией военных учений «Запад-2017».​ Более 100 человек, в том числе несколько лидеров оппозиции, прошли колонной с государственным флагом Беларуси и лозунгами «Россия, иди домой!».



К собравшимся обратился экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, сказавший: «Мы собрались не против России и русских, мы собрались, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в выяснение отношений между Востоком и Западом, в военный конфликт угрожает будущему Беларуси, угрожает власти не меньше, чем обычным людям».



Другой оппозиционный политик Николай Статкевич заявил, что Беларуси угрожает опасность, поскольку Россия может оставить в стране войска и технику. Еще один лидер оппозиции Павел Северинец подчеркнул необходимость защитить независимость Беларуси и призвал освободить политзаключенных.



Как рассказал в твиттере Рустем Адагамов, один из участников акции в Минске держал плакат «Русский солдат, иди домой! Водки здесь нет», который списан с призыва защитников «Пражской весны», протестовавших против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.



В принятой на митинге резолюции говорится, что белорусские патриоты выступают против втягивания своей страны в противостояние России и Украины и НАТО, а также поддерживают положение конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету.















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