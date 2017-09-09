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Двое граждан Бангладеш пытались незаконно попасть из Грузии в Турцию
09.09.2017 14:23
Двое граждан Бангладеш были задержаны по обвинению в попытке незаконного пересечения грузино-турецкой границы возле ТПП «Сарпи». Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемы пытались попасть из Грузии в Турцию в обход таможенно-пропускного пункта.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.
Неделю назад из Грузии в Турцию незаконно пытались попасть еще восемь граждан Бангладеш. Тогда их попытка также была пресечена сотрудниками грузинской погранполиции.
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