Двое граждан Бангладеш пытались незаконно попасть из Грузии в Турцию

09.09.2017 14:23 Двое граждан Бангладеш были задержаны по обвинению в попытке незаконного пересечения грузино-турецкой границы возле ТПП «Сарпи». Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным следствия, обвиняемы пытались попасть из Грузии в Турцию в обход таможенно-пропускного пункта.



Уголовное дело возбуждено по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.



Неделю назад из Грузии в Турцию незаконно пытались попасть еще восемь граждан Бангладеш. Тогда их попытка также была пресечена сотрудниками грузинской погранполиции.















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