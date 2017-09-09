Посольство США в Грузии отметит 40-летие отправки в космос песни «Чакруло»

09.09.2017 19:47 На этой неделе исполнилось ровно 40 лет с момента отправки в космос грузинской народной песни «Чакруло» на аппарате «Вояджер-1».



«Чакруло» стала одной из 27-ми музыкальных композиций, которые были записаны на позолоченную пластинку и отправлены в космос 5 сентября 1997 года. На носитель также записаны слайды, демонстрирующие важнейшие научные данные, земные ландшафты, сцены из жизни животных и человека. Помимо этого, на диск были записаны звуки земной природы, короткие приветствия на 55 языках и обращение Джимми Картера, который в 1977 году был президентом США.



Посольство США в Грузии посвятило 40-летию запуску «Вояджера» в космос отдельный пост на фейсбуке.



«Народная песня «Чакруло» в исполнении ансамбля «Эрисиони», записанная на золотую пластинку «Вояджера», в настоящее время находится на расстоянии более 12 миллиардов миль от Земли», — отметили в посольстве.



В американском диппредставительстве также сообщили, что 40-летие отправки в космос «Вояджера» в Грузии отметят серией различных культурных мероприятий.



«С 25 по 28 сентября посольство США будет отмечать 40-летие миссии «Вояджер» серией событий, включающих публичные выступления, показы фильмов и спектакли. Следите за нашей страницей, чтобы узнать более подробную информацию о предстоящих событиях», — говорится в сообщении.



Кахетинская застольная песня и жемчужина грузинского многоголосия. Композиция, состоящая из трех частей, описывает настрой воинов перед боем. Ее главной особенностью являются две вокальные партии, которые выделяются из медленного монотонного хора голосов.



Когда в 2001 году ЮНЕСКО провозгласил грузинское хоровое пение «шедевром устного нематериального наследия человечества», песня «Чакруло» была названа в качестве одного из его примеров.



"Новости-Грузия"











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