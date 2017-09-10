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Erasmus + открывает Информационные центры для молодежи в регионе Восточного соседства


10.09.2017   12:42
Образовательная программа, поддерживаемая ЕС, Erasmus + объявила об открытии Информационных центров в шести странах Восточного соседства (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине) а также в России. Информационные центры будут делиться информацией о возможностях для молодежи и молодежных организаций в рамках программы Erasmus +. Они будут оказывать поддержку заинтересованным сторонам в реализации их проектов.

Информационные центры - это организации, имеющие опыт в программе Erasmus + в странах Восточного партнерства и России. Они специализируются на молодежной работе, как на местном, так и на международном уровне. В то же время Информационные центры имеют опыт организации рекламных и информационных мероприятий в своих странах.

Erasmus + - это программа ЕС по поддержке образования, обучения, молодежи и спорта в Европе, которая проходит в период 2014-2020 годов. Это дает возможность европейской молодежи учиться, стажироваться, приобретать опыт и заниматься волонтерством за рубежом. Она также приглашает студентов из других стран, в том числе из шести стран Восточного партнерства, подавать заявки на образовательные и обменные программы в университетах Европы.

С начала первой программы Erasmus в 1987 году, 9 миллионов человек поучаствовали в международном обмене, в том числе тысячи молодых людей из стран Соседства ЕС, которые имели возможность принять участие в учебе и молодежных обменах.






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