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Американская актриса отказалась от общения с российскими журналистами
11.09.2017 17:20
Американская актриса Дженнифер Лоуренс, звезда серии картин "Голодные игры" на пресс-конференции фильма "Мама!" в Лондоне отказалась общаться с российскими журналистами.
Позже стало известно, что причиной столь принципиальной позиции актрисы являются "политические соображения". Об этом пишет АфишаDaily.
Согласно источнику, прибывших на мероприятие журналистов оповестили, что актриса не хочет беседовать с представителями российских СМИ. Их тут же попросили покинуть здание.
Отмечается, что о позиции Лоуренс к росСМИ было известно и ранее, однако представители студии Paramount Pictures обещали повлиять на ее решение.
В свою очередь, журналисты попытались выяснить, с чем связан столь категоричный отказ. В пресс-службе киностудии им намекнули, что всему виной "политические соображения".
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