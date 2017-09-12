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Грузинский полузащитник хочет играть за сборную Эстонии
12.09.2017 16:35
Один из лидеров таллиннский "Флоры", грузинский полузащитник Закариа Бегларишвили в следующем году хочет получить гражданство Эстонии в порядке натурализации и надеется выступать за главную команды страны, сообщает ERR Sport.
"Эстония очень многое мне дала, мой второй ребенок родился здесь. Надеюсь, что в следующем году я получу эстонский паспорт, а если меня позовут в сборную, то я буду к этом готов", - цитирует Бегларишвили газета Õhtuleht.
По словам главного тренера сборной Эстонии Мартина Рейма, встречаясь с Бегларшвили, он всегда спрашивал, когда тот получит эстонское гражданство.
"Бегларишвили - интересный, техничный и творческий футболист. Игроков такого типа в Эстонии очень мало", - объяснил Рейм.
Ради эстонского паспорта Бегларишвили, которому в следующем году исполнится 27 лет, готов отказаться от грузинского гражданства.
В 2015 году Бегларишвили провел свой единственный матч за сборную Грузии - в Таллинне в товарищеской встрече против национальной команды Эстонии грузины уступили со счетом 0:3.
Поскольку в официальных матчах за сборную Грузию он не играл, то проблем с выступлением за эстонскую национальную команду у него не возникнет.
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