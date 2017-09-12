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Супруга Саакашвили с сыном вернулись в Грузию


12.09.2017   16:45
Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс с сыном Николозом, которые находились вместе с экс-президентом во время пересечения им польско-украинской границы, возвратились в Грузию.

Сандра Рулофс рассказала на своей странице в Facebook о последних днях, и отмечает, что гордятся, что были рядом с Михеилом Саакашвили в течение текущего в Украине процесса.

По словам Сандры Рулофс, она вошла в Украину с границы Шегини вместе с сыном, и покинула границу из аэропорта Борисполь, что подтверждают соответствующие печати в паспортах.

"Мы вернулись из Украины в Грузию, Николоз в школе, а я на работе. Все поздравляют нас с успешным возвращением Миши, и видимо, все достаточно волновались, и сегодня волнуются за него. Николоз и я гордимся, что были вместе с Мишей в течение всего этого процесса, кроме того достаточно напряженного момента, когда была пересечена граница. Мы через несколько часов посредством транспорта, и в спокойной обстановке вошли в Украину из границы Шегини, и вчера вечером вылетели из аэропорта Борисполь, что подтверждают печати в наших паспортах"- пишет Сандра Рулофс в социальной сети.








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