Супруга Саакашвили с сыном вернулись в Грузию

12.09.2017 16:45 Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс с сыном Николозом, которые находились вместе с экс-президентом во время пересечения им польско-украинской границы, возвратились в Грузию.



Сандра Рулофс рассказала на своей странице в Facebook о последних днях, и отмечает, что гордятся, что были рядом с Михеилом Саакашвили в течение текущего в Украине процесса.



По словам Сандры Рулофс, она вошла в Украину с границы Шегини вместе с сыном, и покинула границу из аэропорта Борисполь, что подтверждают соответствующие печати в паспортах.



"Мы вернулись из Украины в Грузию, Николоз в школе, а я на работе. Все поздравляют нас с успешным возвращением Миши, и видимо, все достаточно волновались, и сегодня волнуются за него. Николоз и я гордимся, что были вместе с Мишей в течение всего этого процесса, кроме того достаточно напряженного момента, когда была пересечена граница. Мы через несколько часов посредством транспорта, и в спокойной обстановке вошли в Украину из границы Шегини, и вчера вечером вылетели из аэропорта Борисполь, что подтверждают печати в наших паспортах"- пишет Сандра Рулофс в социальной сети.



















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