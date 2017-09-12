Между участниками «Марша грузин» и правоохранителями произошла потасовка

12.09.2017 21:49 Между участниками «Марша грузин» и правоохранителями произошла потасовка. Как передает корреспондент с места события, причиной противостояния стал тот факт, что часть участников акции пожелала проникнуть в избирательный штаб «Грузинской мечты», возможность чего правоохранители не дали, и это привело к потасовке между полицией и участниками акции.



Из-за происходящего на проспекте Руставели в Тбилиси автомобильное движение ограничено.

Правоохранители призывают участников акции к спокойствию. По заявлению одного из организаторов акции Сандро Брегадзе, нынешняя правящая команда говорит с обществом языком полиции и избрала ту политику, к которой прибегало «Национальное движение», на что общественность отреагировала незамедлительно.

















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