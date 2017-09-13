Грузия сыграла вничью с Румынией и имеет хорошие шансы на выход в ЧЕ-2018

13.09.2017 12:42



Сборная Грузии прибыла в город Дева 10 сентября во второй половине дня. Игроки и тренеры добирались сюда сперва самолетом (транзитом по маршруту Тбилиси-Мюнхен-Тимишоара), а затем автобусом из Тимишоара до Дева(165 км). Поездка была утомительной, но на данном этапе более легкого пути прибытия в этот отдаленный город на западе Румынии не было. Автор этих строк прибыл сюда поездом из Вены, где неделю назад сборная Грузии по футболу вничью 1:1 завершила отборочный матч ЧМ-2018 со сборной Австрии.



Дева - небольшой, но старинный и красивый город с очень внимательными и гостеприимными людьми, по данным местных властей, в городе проживает около 70 тысяч человек, подавляющее большинство населения румыны, часть жителей-венгры. Местные жители отличаются очень внимательным и необычно теплым отношением к Грузии, мы это почувствовали в течение нескольких дней нахождения в этом городе:видя на нас экипировку Грузии, многие из них сердечно приветствовали нас, фотографировались, приглашали на застолье и экскурсии, расспрашивали о жизни Грузии и передавали привет нашей стране. Местная команда по футзалу считается сильнейшей в Румынии, 7-8 игроков команды выступают за сборную страны, в спортивном плане город живет футзалом. Сборная Румынии по футзалу именно в этом городе проводит в основном свои матчи и имеет поддержку зрителей, заполняющих до отказа местный спортивный зал Sala Sporturilor Deva вместимостью около 800 человек. Но сам зал не соответствует современным европейским стандартам-на трибунах нет индивидуальных скамеек,первый ряд вплотную примыкает к скамейкам, где во время матча находятся игроки команд. Но это полбеды:сама игровая площадка также не отвечает современным стандартам, так как ворота команд-соперников находятся в непосредственной близости от стенки(от ворот до стенки нет и 1 метра), что создает игрокам обоих команд большой риск для травм. В таких условиях сборной Румынии обычно играть было легче, так игроки команды привыкли к этой обстановке, командам гостей нелегко привыкнуть к таким условиям. Местные специалисты и зрители надеются на то, что в городе появится зал,который будет соответствовать современным стандартам и будет вмещать гораздо больше зрителей, чем действующий.



Следует отметить, что в матче с Грузией в зале был аншлаг-около 800 зрителей заполнили трибуны. Они весь матч активно болели за Румынию, используя при этом барабаны, музыкальные инструменты и напевая песни. Причем часть зрителей была в непосредственной близости от скамеек команд-соперников, что давало им возможность своим скандированием оказывать психологическое воздействие на игроков, но при этом местные зрители были доброжелательны и корректны по отношению к гостям. Сборная Грузии в этих условиях не растерялась, показала бойцовский характер, самоотверженную и красивую игру, создав хорошую основу для общего успеха в двухраундовом поединке выхода и для выхода в ЧЕ-2018. Ведь в ответном матче в Тбилиси (26 сентября) Грузию устраивает и ничья со счетом 0-0, 1-1. К тому же в ответном матче за Грузию смогут опытные футболисты Арчил Себискверадзе и Шота Чануквадзе (они не играли из-за предупреждений) и лучший вратарь Европы 2016 года Звиад Купатадзе(не играл 12 сентября из-за травмы, хотя был с командой в Дева и подбадривал ребят).



В первом тайме матча сборная Грузия с самого начала повергла в шок хозяев своими стремительными контратаками и двумя забитыми голами: на 10-ой минуте Ника Куртанидзе открыл счет, а на 15-ой минуте Муртаз Какабадзе удвоил результат.



Хозяева также остро атаковали и не раз гостей спас вратарь Торнике Букия. Во втором тайме румынские футболисты усилиями натурализованного бразильца Валдареша сумели сравнять счет-оба мяча он забил на 25-ой минуте. Сборная Грузии во втором тайме имела несколько явных шансов для взятия ворот хозяев, немало хлопот хозяевам доставили играющие за Грузию натурализованные бразильцы Рониньо и Фумаса , но забить третий мяч не удалось. Румыния также имела возможность для взятия ворот соперника, но счет матча не изменился -2:2. За игрой наблюдал прибывший из Тбилиси в Дева президент Федерации футбола Грузии, известный в прошлом футболист Леван Кобиашвили,



Зрители аплодисментами проводили игроков команд, хотя фаны сборной Румынии были расстроены тем, что их команда не смогла одержать победу в первом матче плей-офф и понимая, что в ответном матче в Тбилиси больше шансов на общий успех у сборной Грузии.Многие зрители и специалисты после матча подошли к нам и к представителям сборной Грузии и поблагодарили гостей за красивую игру.



После завершения игры главный тренер нашей команды Автандил Асатиани поблагодарил игроков команды "за самоотверженную игру". Асатиани сказал журналистам:"Это был сложный матч, сборная Грузии показала хорошую игру, мы тщательно проанализируем эту встречу для того, чтобы еще лучше подготовиться к ответной игре". Ассистент главного тренера Арчил Бокерия завил, что "у сборной Грузии были шансы выиграть этот выездной матч". "В ответном матче в Тбилиси мы также намерены показать красивый и результативный футбол, надеемся, что трибуны Олимпийского Дворца в Тбилиси будут заполнены до отказа и 4 тысяч поклонников активно поддержат футболистов", - отметил он.



В свою очередь голкипер сборной Грузии Звиад Купатадзе, не игравший из-за травмы, сказал, что "ничья в гостях со счетом 2:2-это хороший результат". "Но вся борьба впереди, сборная Грузии все сделает для того, чтобы в ответном матче добиться успеха и порадовать своих многочисленных поклонников",-отметил он.



Игрок сборной Грузии Ираклий Тодуа сказал, что "сборная Румыния -достаточно сильная команда". "Мы сыграли лучше,чем румыны, могли выиграть, но хозяева сумели сравнять счет, все борьба впереди",-отметил футболист.





Тенгиз Пачкория, из г. Дева специально для "Грузия Online"





На фото: Сборная Грузии по футзалу и журналист Тенгиз Пачкория за сутки до матча с Румынией

Фото Хатуны Габиташвили





Национальная сборная Грузии по футзалу в нынешнем году успешно выступила в отборочных турнирах ЧЕ-2018 и получила право сыграть матчи плей-офф за выход в финальный этап ЧЕ, который состоится в 2018 году в Словении. Соперником сборной Грузии в матчах плей-офф является команда Румынии. Первый матч этих сборных прошел 12 сентября о вечером в городе Дева(Румыния) и завершился вничью 2:2, ответная игра состоится 26 сентября в Тбилиси. По итогам двух матчей будет выявлена команда, которая получит право играть в ЧЕ-2018 в Словении.Сборная Грузии прибыла в город Дева 10 сентября во второй половине дня. Игроки и тренеры добирались сюда сперва самолетом (транзитом по маршруту Тбилиси-Мюнхен-Тимишоара), а затем автобусом из Тимишоара до Дева(165 км). Поездка была утомительной, но на данном этапе более легкого пути прибытия в этот отдаленный город на западе Румынии не было. Автор этих строк прибыл сюда поездом из Вены, где неделю назад сборная Грузии по футболу вничью 1:1 завершила отборочный матч ЧМ-2018 со сборной Австрии.Дева - небольшой, но старинный и красивый город с очень внимательными и гостеприимными людьми, по данным местных властей, в городе проживает около 70 тысяч человек, подавляющее большинство населения румыны, часть жителей-венгры. Местные жители отличаются очень внимательным и необычно теплым отношением к Грузии, мы это почувствовали в течение нескольких дней нахождения в этом городе:видя на нас экипировку Грузии, многие из них сердечно приветствовали нас, фотографировались, приглашали на застолье и экскурсии, расспрашивали о жизни Грузии и передавали привет нашей стране. Местная команда по футзалу считается сильнейшей в Румынии, 7-8 игроков команды выступают за сборную страны, в спортивном плане город живет футзалом. Сборная Румынии по футзалу именно в этом городе проводит в основном свои матчи и имеет поддержку зрителей, заполняющих до отказа местный спортивный зал Sala Sporturilor Deva вместимостью около 800 человек. Но сам зал не соответствует современным европейским стандартам-на трибунах нет индивидуальных скамеек,первый ряд вплотную примыкает к скамейкам, где во время матча находятся игроки команд. Но это полбеды:сама игровая площадка также не отвечает современным стандартам, так как ворота команд-соперников находятся в непосредственной близости от стенки(от ворот до стенки нет и 1 метра), что создает игрокам обоих команд большой риск для травм. В таких условиях сборной Румынии обычно играть было легче, так игроки команды привыкли к этой обстановке, командам гостей нелегко привыкнуть к таким условиям. Местные специалисты и зрители надеются на то, что в городе появится зал,который будет соответствовать современным стандартам и будет вмещать гораздо больше зрителей, чем действующий.Следует отметить, что в матче с Грузией в зале был аншлаг-около 800 зрителей заполнили трибуны. Они весь матч активно болели за Румынию, используя при этом барабаны, музыкальные инструменты и напевая песни. Причем часть зрителей была в непосредственной близости от скамеек команд-соперников, что давало им возможность своим скандированием оказывать психологическое воздействие на игроков, но при этом местные зрители были доброжелательны и корректны по отношению к гостям. Сборная Грузии в этих условиях не растерялась, показала бойцовский характер, самоотверженную и красивую игру, создав хорошую основу для общего успеха в двухраундовом поединке выхода и для выхода в ЧЕ-2018. Ведь в ответном матче в Тбилиси (26 сентября) Грузию устраивает и ничья со счетом 0-0, 1-1. К тому же в ответном матче за Грузию смогут опытные футболисты Арчил Себискверадзе и Шота Чануквадзе (они не играли из-за предупреждений) и лучший вратарь Европы 2016 года Звиад Купатадзе(не играл 12 сентября из-за травмы, хотя был с командой в Дева и подбадривал ребят).В первом тайме матча сборная Грузия с самого начала повергла в шок хозяев своими стремительными контратаками и двумя забитыми голами: на 10-ой минуте Ника Куртанидзе открыл счет, а на 15-ой минуте Муртаз Какабадзе удвоил результат.Хозяева также остро атаковали и не раз гостей спас вратарь Торнике Букия. Во втором тайме румынские футболисты усилиями натурализованного бразильца Валдареша сумели сравнять счет-оба мяча он забил на 25-ой минуте. Сборная Грузии во втором тайме имела несколько явных шансов для взятия ворот хозяев, немало хлопот хозяевам доставили играющие за Грузию натурализованные бразильцы Рониньо и Фумаса , но забить третий мяч не удалось. Румыния также имела возможность для взятия ворот соперника, но счет матча не изменился -2:2. За игрой наблюдал прибывший из Тбилиси в Дева президент Федерации футбола Грузии, известный в прошлом футболист Леван Кобиашвили,Зрители аплодисментами проводили игроков команд, хотя фаны сборной Румынии были расстроены тем, что их команда не смогла одержать победу в первом матче плей-офф и понимая, что в ответном матче в Тбилиси больше шансов на общий успех у сборной Грузии.Многие зрители и специалисты после матча подошли к нам и к представителям сборной Грузии и поблагодарили гостей за красивую игру.После завершения игры главный тренер нашей команды Автандил Асатиани поблагодарил игроков команды "за самоотверженную игру". Асатиани сказал журналистам:"Это был сложный матч, сборная Грузии показала хорошую игру, мы тщательно проанализируем эту встречу для того, чтобы еще лучше подготовиться к ответной игре". Ассистент главного тренера Арчил Бокерия завил, что "у сборной Грузии были шансы выиграть этот выездной матч". "В ответном матче в Тбилиси мы также намерены показать красивый и результативный футбол, надеемся, что трибуны Олимпийского Дворца в Тбилиси будут заполнены до отказа и 4 тысяч поклонников активно поддержат футболистов", - отметил он.В свою очередь голкипер сборной Грузии Звиад Купатадзе, не игравший из-за травмы, сказал, что "ничья в гостях со счетом 2:2-это хороший результат". "Но вся борьба впереди, сборная Грузии все сделает для того, чтобы в ответном матче добиться успеха и порадовать своих многочисленных поклонников",-отметил он.Игрок сборной Грузии Ираклий Тодуа сказал, что "сборная Румыния -достаточно сильная команда". "Мы сыграли лучше,чем румыны, могли выиграть, но хозяева сумели сравнять счет, все борьба впереди",-отметил футболист.На фото: Сборная Грузии по футзалу и журналист Тенгиз Пачкория за сутки до матча с РумыниейФото Хатуны Габиташвили











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