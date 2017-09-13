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Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе


13.09.2017   23:25
Международный олимпийский комитет (МОК) на своей сессии в среду, 13 сентября, в столице Перу Лиме определил города, в которых пройдут летние Олимпийские игры 2024-го и 2028-го года. Члены МОК единогласно поддержали проведение XXXIII летних Олимпийских игр 2024 в Париже, а XXXIV летних Олимпийских игр 2028 - в Лос-Анджелесе.

Как пишет Deutsche Welle, МОК впервые за почти целый век в один день определил места проведения сразу двух Олимпиад. Голосование состоялось путем поднятия рук членами МОК, тогда как обычно такие решения утверждались путем тайного голосования. Таким образом в комитете попытались избежать обвинений в подкупе членов МОК, которые имели место при определении предыдущих хозяев Олимпийских игр.

Как Париж, так и Лос-Анджелес подавали заявки на проведение Олимпиады 2024 года, однако после отсеивания других претендентов МОК в июле решил предоставить право на проведение соревнований обоим городам, вопрос был лишь в том, какое из них проведет игры первым.

Париж дважды принимал Олимпиаду - в 1900 и 1924 годах, Лос-Анджелес также проводил соревнования дважды - в 1932 и 1984 годах. Последний раз МОК одновременно утверждал сразу два города-хозяева Олимпийских Игр в 1921 году - тогда Париж получил право проводить Олимпиаду 1924 года, а Амстердам - 1928 года.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Италии отозвал заявку проведения Олимпийских игр 2024 в Риме из-за долгов.






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