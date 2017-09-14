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За вождения в нетрезвом виде за два месяца лишились водительских прав 2 418 граждан
14.09.2017 11:05
С начала задействования нового закона о правилах дорожного движения до 1 сентября по причине алкогольного опьянения за два месяца по всей Грузии лишили права вождения 2 418 граждан, сообщает "Первый канал" со ссылкой на статистические данные, предоставленные МВД Грузии.
По данным министерства, с тех пор как заработал новый закон, с 1 июля по 1 сентября, за алкогольное опьянение лишением права вождения на шесть месяцев только в Тбилиси были оштрафованы 836 водителей. После Тбилиси лидирует Аджария, где права вождения лишили 503 водителя, количеством штрафов отличается также и Квемо Картли, где права вождения были лишены 368 пьяных водителей.
По регионам меньше всего случаев зафиксировано в Мцхете, где из-за алкоголя были лишены права управления автомашиной 49 водителей.
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