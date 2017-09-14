Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За вождения в нетрезвом виде за два месяца лишились водительских прав 2 418 граждан


14.09.2017   11:05
С начала задействования нового закона о правилах дорожного движения до 1 сентября по причине алкогольного опьянения за два месяца по всей Грузии лишили права вождения 2 418 граждан, сообщает "Первый канал" со ссылкой на статистические данные, предоставленные МВД Грузии.

По данным министерства, с тех пор как заработал новый закон, с 1 июля по 1 сентября, за алкогольное опьянение лишением права вождения на шесть месяцев только в Тбилиси были оштрафованы 836 водителей. После Тбилиси лидирует Аджария, где права вождения лишили 503 водителя, количеством штрафов отличается также и Квемо Картли, где права вождения были лишены 368 пьяных водителей.

По регионам меньше всего случаев зафиксировано в Мцхете, где из-за алкоголя были лишены права управления автомашиной 49 водителей.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«КазТрансОйл» стал собственником ООО «Батумский нефтяной терминал»
Джанелидзе: Развитие туризма — ключевой фактор для процветания Грузии
Премьер-министр Грузии откроет выставку «Грузия – колыбель виноделия» в Бордо
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
Цихелашвили: США еще раз зафиксировали недопустимость строительства баррикад на линии оккупации Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения собирается строить в Осетии логистический хаб
Азербайджан готов стать транспортным хабом между Вьетнамом и Европой
SOCAR более чем в 2 раза хочет увеличить долю в новом соглашении с BP по АЧГ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна