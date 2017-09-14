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Начисленные на водительские права 100 баллов у одного гражданина уже исчерпаны


14.09.2017   11:43
После изменения закона о правилах дорожного движения, 100 баллов, начисленные на водительские права, у одного гражданина уже исчерпаны. Об этом "Первому каналу" заявила представитель аналитического департамента МВД Нана Табагуа.

Согласно информации, это первый случай, когда у водителя полностью исчерпались 100 очков, и был лишен водительских прав на год. Гражданин, оставшийся два дня назад без баллов на водительских правах, зарегистрирован в Кутаиси.

По информации Табагуа, через год после исчерпания баллов гражданин сможет вернуть право вождения после того, как вновь сдаст экзамены.

100-балльная система на водительские права вступила в силу с 1 июля.






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