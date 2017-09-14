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Илия II: В сознании неверующего человека знание приводит к отрицательным результатам
14.09.2017 12:05
Получение знаний недостаточно, в сознании неверующего человека знание приводит к отрицательным результатам, - заявил сегодня Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в Сионском соборе Успения Богородицы перед началом параклиса.
Патриарх поздравил собравшихся в храме с церковным Новым годом и началом учебного года.
По его словам, есть дни, когда человек особенно думает о своем прошлом, настоящем и будущем, и такой день как раз таки – сегодняшний день.
«Сегодня по церковному Новый год и начало учебного года. Два праздника совпали друг с другом. Я хочу поздравить вас с обоими праздниками. Сегодня мы должны думать о том, что нам дает просвещение и что это такое. Прежде всего, мы должны знать, что это не только лишь знания. Получение знаний – это «свет Христова». «Свет Христова просветит всякого». Каждый из нас должен знать, что «свет Христова» должен войти в нас. Мы должны открыть двери и окна наших сердец и сознания «свету Христова». Многое зависит от нас», - заявил патриарх.
Вместе с тем, по словам Илии II, получение знаний недостаточно. «В сознании неверующего человека знание приводит к отрицательным результатам. Вместе со знаниями у человека должна быть вера и добрые качества. Именно с добрыми качествами мы должны воспитать наше будущее поколение», - заявил, в частности, патриарх.
14 сентября Православная Церковь отмечает начало церковного Нового года.
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