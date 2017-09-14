Виктор Саникидзе попрощался с баскетбольной сборной Грузии

14.09.2017 12:21 Виктор Саникидзе попрощался с баскетбольной сборной Грузии. Об этом он написал на странице Facebook.



Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку, и желает успехов национальной сборной. Спортсмен не говорит о причинах ухода из сборной, но подчеркивает, что навсегда останется верным болельщиком сборной.



"Это очень эмоциональный момент в моей жизни… Самое большое богатство, самое дорогое и бесценное, что мне досталось в жизни, это любовь грузинского народа, поддержка болельщиков, которую я чувствовал на каждом шагу, в каждом проведенном матче… Годы, проведенные в Национальной сборной, золотые годы, огромное спасибо за это моим ребятам, моим братьям, вместе с которыми я преодолевал многие трудности, и что самое главное, у меня было много счастливых минут, я победил в этой жизни вместе с вами. Баскетбол был, есть, и будет моей частью, хочу дать вам слово, что где бы я ни был, чтобы я не делал, я всегда буду болельщиком номер один Национальной сборной Грузии. С сегодняшнего дня я, как и вы, буду сидеть на трибунах, и болеть за нашу команду так же, как это годами делаете вы, поскольку точно знаю, что это значит для каждого грузинского спортсмена…



Хочу пожелать успехов будущему поколению. Большое спасибо всем, кто любит баскетбол и Грузию!"- пишет Виктор Саникидзе.



31-летний спортсмен считается одним из лучших игроков Национальной сборной Грузии. Саникидзе принял участие в чемпионате Европы 2011 года, где его средний показатель составил 12,9 очков, 8,4 снятия, и 1,4 паса.



Напомним, что ранее со сборной уже попрощался ее капитан Заза Пачулия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

