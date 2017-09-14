В Грузии в этом году в школы пойдут 575 тысяч учеников

14.09.2017 18:54 575 тысяч учеников пойдут в публичные и частные школы Грузии в этом году, сообщили корр. «Новости-Грузия» в министерстве образования и науки страны.

Более 56 тысяч детей пойдут в школы впервые. 50,3 тысячи первоклассников зарегистрированы в государственных школах, а шесть тысяч — в частных.



Как и в прошлые годы первоклассники получат бесплатно от государства нетбуки для выполнения домашних заданий.



Кроме того, всем школьникам государственных школ будут выданы бесплатные комплекты учебников.



Министерство образования и науки Грузии обещает ученикам интересный, активный и содержательный год, как по части формального образования, так и в плане дополнительных активностей. Теперь у школьников появятся уроки труда, а также познавательные настольные игры.



Особо следует отметить нововведения, которые касаются питания школьников. В этом году в буфетах грузинских школ запретят продавать шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые по мнению экспертов, вредят здоровью подростков. Кроме того, Минобразования начнет раздавать ученикам яблоки. На первом этапе эта инициатива коснется нескольких школ в столице, а затем распространится и на регионы.



К новому учебному году в Грузии также планируется открытие одной государственной школы. Кроме того, в Тбилиси и регионах было отремонтировано 22 государственных школы. Еще более чем в 90 школах работы продолжаются.



На сегодняшний день в Грузии 2 085 государственных школ. Согласно инициативе Минобразования, все школы будут отремонтированы поэтапно.



"Новости-Грузия"











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