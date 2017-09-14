На форум в Киеве собрались более 350 медиа-специалистов и доноров из стран Восточного партнерства

14.09.2017 18:57 Более 350 медиа-специалистов и доноров из стран Восточного партнерства и ЕС собрались в Киеве 13 сентября на 2-й медиа-конференции Восточного партнерства, целью которой является освещать растущие проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в восточных странах-партнерах ЕС.



Конференция, объединяющая участников из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова, Украины, а также стран-членов ЕС, предлагает уникальную платформу для выявления препятствий для здоровой среды в средствах массовой информации. На конференции будут обсуждаться пути решения проблем и то, как Европейский союз и другие доноры могут наилучшим образом поддержать независимую журналистику в этих странах.



В своем обращении к участникам конференции Йоханнес Хан, Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства, подчеркнул, что "свобода выражения является одной из основ, на которых построен наш Союз. Мы считаем, что сильная независимая пресса имеет фундаментальное значение для успешных обществ во всем мире. Сегодняшняя конференция ясно показывает важность более тесного взаимодействия ЕС со странами-партнерами по вопросам плюрализма и независимости СМИ".



За последнее десятилетие Европейский союз потратил и выделил около 30 миллионов евро на поддержку инициатив средств массовой информации в восточных странах-партнерах ЕС, из которых 14 миллионов евро - на текущие проекты.



На конференции рассматривают различное давление на работников средств массовой информации в Восточном соседстве. Участники обсудят решения для обеспечения экономической жизнеспособности новостей и производства медиа-материалов, а также трудности, с которыми они сталкиваются при реформировании сектора общественного вещания.



На конференции, в частности, также обсуждаются методы повышения устойчивости средств массовой информации и то, как журналистам продолжать профессионально развиваться. Также будут обсуждаться проблемы, связанные с кампаниями по распространению дезинформации и предвзятой или вводящей в заблуждение информации в социальных сетях, с упором на то, как средства массовой информации могут помочь повысить критическое мышление в обществе.



Вторая медиа-конференция Восточного партнерства проводится в рамках подготовки к 5-му саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе в ноябре 2017 года. Обсуждения и практические выводы конференции послужат основой для дальнейших обсуждений на саммите.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

