Элтон Джон: Очень сожалею за отложенные концерты в Грузии, но я очень скоро встречусь с вами

14.09.2017 20:10 Очень сожалею за отложенные концерты в Грузии, но я очень скоро встречусь с вами - заявил певец и композитор Элтон Джон. Информацию распространил Marshall Arts.



По словам певца, он с нетерпением ждет поездки в Грузию.



"Дейв не может выступать на сцене, но он скоро вернется к нам. Мы отложили концерты на следующий год, и я очень жду поездки в Грузию, так что мы очень скоро встретимся"- заявил Элтон Джон.



Напомним, концерт Элтона Джона, запланированный на 16-17 сентября на Black Sea Arena, отложен на год. Концерт состоится 30 июня и 1 июля 2018 года. Причиной отложенного концерта стала операция гитариста и музыкального директора тура, Дейва Джонстоуна.















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