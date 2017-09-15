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В школах Грузии начался новый учебный год


15.09.2017   10:54
В публичных школах Грузии сегодня начался новый учебный год. В этом году в публичных школах зарегистрировано около 50 300 первоклассников. Они получат в подарок Acer TravelMate B117 Notebook PC.
Портативные компьютеры раздадут также классным руководителям первых классов. В этом году с этой целью Министерство образования приобрело 53 700 портативных компьютеров.

Кроме того, в 2017–м учебном году 60% бесплатных учебников будут новыми, 40% - использованными ранее. Бесплатные учебники получат все учащиеся публичных школ с первого по двенадцатый классы. Также бесплатные учебники будут переданы социально незащищенным ученикам частных школ, чьи рейтинговые баллы не превышают 70001, и учащимся грузинских школ на территории оккупированных Россией Ахалгори и Абхазии.

Всего в Грузии 2085 публичных школ.






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