В школах Грузии начался новый учебный год

15.09.2017 10:54 В публичных школах Грузии сегодня начался новый учебный год. В этом году в публичных школах зарегистрировано около 50 300 первоклассников. Они получат в подарок Acer TravelMate B117 Notebook PC.

Портативные компьютеры раздадут также классным руководителям первых классов. В этом году с этой целью Министерство образования приобрело 53 700 портативных компьютеров.



Кроме того, в 2017–м учебном году 60% бесплатных учебников будут новыми, 40% - использованными ранее. Бесплатные учебники получат все учащиеся публичных школ с первого по двенадцатый классы. Также бесплатные учебники будут переданы социально незащищенным ученикам частных школ, чьи рейтинговые баллы не превышают 70001, и учащимся грузинских школ на территории оккупированных Россией Ахалгори и Абхазии.



Всего в Грузии 2085 публичных школ.















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