BBC RADIO подготовило две передачи о Грузии

15.09.2017 14:01 BBC RADIO подготовило две передачи о грузинских блюдах и винах. Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Грузии.



По их же сообщению, журналист FOOD PROGRAMME Дэн Салдино путешествовал в разных уголках Грузии, и попробовал местные блюда и вина.



Полуторачасовые передачи о Грузии, подготовленные FOOD PROGRAMME, уделяют огромное внимание грузинскому вину и блюдам.



Автор передачи детально описывает слушателям правило приготовления грузинских блюд.



Во время поездки по Грузии журналист BBC посетил Тбилиси, Мцхету, Кахетию, и Имерети. Дэн Салдино встретился с местными виноделами и певцами. Дэн Салдино приехал в Грузию по приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития.



FOOD PROGRAMME тридцать лет, как выходит в эфир, и у нее еженедельно более чем двух миллионов слушателей. В передаче журналист BBC говорит о книге американского писателя Карлы Капальбо.



"Карла Капальбо путешествовала по Кавказу, ознакомилась с грузинской кухней, присутствовала на традиционном пиршестве. Грузия, которая размером примерно как Шотландия, находится между Россией и Турцией. Это древнейшая, богатейшая страна неизвестными блюдами и культурой вина. Грузия, находящаяся на шелковом пути, на протяжении веков была полем битвы Персии, Турции, и Российской империи.



В 1991 году Грузия завоевала независимость. Несмотря на трудное прошлое и конфликты культура грузинского застолья смогла утвердиться. Грузия считается родиной виноградарства, грузинское вино изысканное и многообразное, и является неотделимой частью стола. За столом грузинское вино ассоциируется с полифоническими песнями"- говорится в информации, опубликованной изданием.

















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