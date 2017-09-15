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BBC RADIO подготовило две передачи о Грузии


15.09.2017   14:01
BBC RADIO подготовило две передачи о грузинских блюдах и винах. Информацию об этом распространила Национальная администрация туризма Грузии.

По их же сообщению, журналист FOOD PROGRAMME Дэн Салдино путешествовал в разных уголках Грузии, и попробовал местные блюда и вина.

Полуторачасовые передачи о Грузии, подготовленные FOOD PROGRAMME, уделяют огромное внимание грузинскому вину и блюдам.

Автор передачи детально описывает слушателям правило приготовления грузинских блюд.

Во время поездки по Грузии журналист BBC посетил Тбилиси, Мцхету, Кахетию, и Имерети. Дэн Салдино встретился с местными виноделами и певцами. Дэн Салдино приехал в Грузию по приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития.

FOOD PROGRAMME тридцать лет, как выходит в эфир, и у нее еженедельно более чем двух миллионов слушателей. В передаче журналист BBC говорит о книге американского писателя Карлы Капальбо.

"Карла Капальбо путешествовала по Кавказу, ознакомилась с грузинской кухней, присутствовала на традиционном пиршестве. Грузия, которая размером примерно как Шотландия, находится между Россией и Турцией. Это древнейшая, богатейшая страна неизвестными блюдами и культурой вина. Грузия, находящаяся на шелковом пути, на протяжении веков была полем битвы Персии, Турции, и Российской империи.

В 1991 году Грузия завоевала независимость. Несмотря на трудное прошлое и конфликты культура грузинского застолья смогла утвердиться. Грузия считается родиной виноградарства, грузинское вино изысканное и многообразное, и является неотделимой частью стола. За столом грузинское вино ассоциируется с полифоническими песнями"- говорится в информации, опубликованной изданием.







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