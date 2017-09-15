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Осенью Грузию посетит культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч


15.09.2017   16:28
Всемирно известный американский кинорежиссер Дэвид Линч планирует посетить Грузию 18-21 ноября. Вопрос приезда кинорежиссера был обсужден на встрече председателя комитета образования, науки и культуры парламента Грузии Мариам Джаши с руководителем Фонда Дэвида Линча на Кавказе (DLFC) Гигой Агладзе и его командой.

Культовый режиссер собирается открыть в Грузии Международный кинематографический университет. Также планируется проведение дискуссии о проекте Международного кинофестиваля класса А, детали которого комитет образования, науки и культуры должен обсудить вместе с соответствующими ведомствами исполнительной власти Грузии.

Кроме того, одной из инициатив Фонда Дэвида Линча является масштабная программа социальной реабилитации людей, пострадавших в результате автомобильных аварий. По словам Агладзе, уже решено, что в ходе своего визита в Грузии Дэвид Линч проведет встречи с широкой аудиторией, также пройдут показы его фильмов.






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