Население Грузии в первом полугодии 2017 года сократилось на 15% по сравнению с 2012 годом

16.09.2017 16:48 Численность населения Грузии за первое полугодие 2017 года сократилась. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики страны «Сакстат» (Грузстат).



Согласно последним данным, численность населения Грузии составляет 3 миллиона 718 тысяч 200 человек. Эта цифра на 15% меньше численности населения страны в 2002 году. По мнению экспертов, на сокращение населения влияет высокая смертность, низкая рождаемость и внешняя миграция.



По данным за январь-июнь 2017 года процент смертности в Грузии превысил процент рождаемости на 1,6%. Так, в первом полугодии было зарегистрировано более 25,9 тысяч смертей, тогда как число, появившихся на свет в этот период составило порядка 25,5 тысяч.



Самый высокий процент смертности в отчетный период был зафиксирован в высокогорных регионах Грузии.

Уровень смертности по регионам Грузии выглядит следующим образом:



- В Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети за январь-июнь 2017 года зарегистрировано 345 смертей, что на 202% превышает рождаемость.

- В Гурии за отчетный период зарегистрирована 941 смерть, что на 61% больше рождаемости.

- В регионе Мцхета-Мтианети смертность (в январе-июне умерли 705 человек) на 52% превышает рождаемость.

- В Имеретии зарегистрировано 4,7 тысячи смертей, что на 52% больше рождаемости.

- В Самегрело— Земо-Сванети за первое полугодие умерло более 2,5 тысяч человек, что на 36% больше числа родившихся.

- В Кахетии умерли более 2,4 тысячи человек, что на 28% больше рождаемости.

- В Шида-Картли – более 1,7 тысячи, что на 12% больше рождаемости.

- В Самцхе-Джавахети за первое полугодие 2017 года зарегистрировано 917 смертей, что на 7% превышает число родившихся.





Вместе с тем, в Грузии есть и регионы, где в первой половине текущего года наблюдался естественный прирост населения.



Это Тбилиси, где за январь-июнь на свет появилось более 9,4 тысяч малышей – рождаемость превысила смертность на 24%; это Аджария, где родилось 2,7 тысячи человек – рождаемость на 21% превысила смертность; а также регион Квемо-Картли, где родилось более 2,6 тысяч человек – на 12% больше случаев смертей.



"Новости-Грузия"











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