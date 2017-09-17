В Германии прошли акции против кремлевской пропаганды

17.09.2017 20:48 В четырех городах ФРГ: Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Кельне в воскресенье прошли демонстрации русскоязычных граждан против кремлевской пропаганды и вмешательства в выборы в Германии.



По призыву "Форума русскоязычных европейцев в Германии", создающегося по инициативе политолога и социолога Игоря Эйдмана, в Берлине акция прошла у посольства России.



​Демонстрация в Берлине собрала порядка 50 человек с яркими плакатами и растяжками на русском и немецком языках. Демонстрацию поддержали также представители чеченской эмиграции в Берлине. На воскресенье в Берлине также запланировано учредительное собрание "Форума русскоязычных европейцев в Германии" с принятием открытого письма к депутатам бундестага и канцлеру Ангеле Меркель. В письме содержится призыв не оставлять без внимания попытки Москвы влиять на ситуацию в Германии, в частности, через обработку сознания русскоязычных жителей ФРГ российскими телеканалами и другими СМИ на русском и немецком языках.















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