Открылся Батумский международный фестиваль авторского кино

17.09.2017 22:21 В Батуми /Западная Грузия/ сегодня стартовал ХII международный фестиваль авторского кино /BIAFF/. В нем принимают участие актеры и режиссеры из Грузии, Италии, Швейцарии Испании, Ирана, Венгрии, Германии и Турции.



Как сообщили в министерстве культуры и охраны памятников Грузии, призы разыгрываются в трех главных номинациях -- лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.



Батумский международный фестиваль авторского кино был основан в 2006 году.















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