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Открылся Батумский международный фестиваль авторского кино
17.09.2017 22:21
В Батуми /Западная Грузия/ сегодня стартовал ХII международный фестиваль авторского кино /BIAFF/. В нем принимают участие актеры и режиссеры из Грузии, Италии, Швейцарии Испании, Ирана, Венгрии, Германии и Турции.
Как сообщили в министерстве культуры и охраны памятников Грузии, призы разыгрываются в трех главных номинациях -- лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.
Батумский международный фестиваль авторского кино был основан в 2006 году.
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