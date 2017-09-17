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Открылся Батумский международный фестиваль авторского кино


17.09.2017   22:21
В Батуми /Западная Грузия/ сегодня стартовал ХII международный фестиваль авторского кино /BIAFF/. В нем принимают участие актеры и режиссеры из Грузии, Италии, Швейцарии Испании, Ирана, Венгрии, Германии и Турции.

Как сообщили в министерстве культуры и охраны памятников Грузии, призы разыгрываются в трех главных номинациях -- лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм. В программе кинофорума традиционно два конкурса: национальный и международный.

Батумский международный фестиваль авторского кино был основан в 2006 году.






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