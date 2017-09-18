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На 80-м году жизни скончался Зураб Соткилава


18.09.2017   11:48
Скончался оперный певец Зураб Соткилава. Об этом сообщает телеканал «Россия – Культура». Народному артисту СССР было 80 лет.

С 1965 года Соткилава был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. В 1966-1968 гг. он также сотрудничал с театром Ла Скала. Дебют в Большом театре состоялся в 1973 году. Годом позже певец вошел в оперную труппу ГАБТ.

Кроме того, Соткилава преподавал в Московской консерватории.






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