Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

28 стран призывают отстранить Россию от зимней Олимпиады


18.09.2017   15:35
12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв ряда членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинговых скандалов.

По данным ТАСС, об этом говорится в заявлении NADO, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

На прошлой неделе по итогам прошедшей в Денвере встречи членов NADO главы ряда антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Играх-2018.

При этом допускалось выступление ряда россиян в Пхенчхане под нейтральным флагом при тщательном допинг-контроле.

Документ подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.

К 18 сентября количество антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также подписали представители Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

На призыв NADO ранее отреагировал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Он заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России.

Отметим, что после публикации доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена члены NADO в январе 2017 года уже требовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В докладе Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, докладчик уверен, что в РФ существовала государственная система, осуществлявшая эти манипуляции и покрывавшая атлетов.

Обнародование доклада привело к санкциям в отношении российских спортсменов, большая часть которых была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
Грузия имеет свободный доступ к одной трети мирового рынка - министр экономики
Более миллиона международных визитеров посетили Аджарию в январе-августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Налбандян: с армянской стороны нет препятствий для подписания рамочного соглашения с ЕС
В Грузии соболезнуют в связи с кончиной Зураба Соткилавы
Россия поставляет Армении вооружение по внутренним ценам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна