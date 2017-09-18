28 стран призывают отстранить Россию от зимней Олимпиады

18.09.2017 15:35 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв ряда членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинговых скандалов.



По данным ТАСС, об этом говорится в заявлении NADO, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.



На прошлой неделе по итогам прошедшей в Денвере встречи членов NADO главы ряда антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Играх-2018.



При этом допускалось выступление ряда россиян в Пхенчхане под нейтральным флагом при тщательном допинг-контроле.



Документ подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.



К 18 сентября количество антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также подписали представители Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.



На призыв NADO ранее отреагировал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Он заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России.



Отметим, что после публикации доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена члены NADO в январе 2017 года уже требовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.



В докладе Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, докладчик уверен, что в РФ существовала государственная система, осуществлявшая эти манипуляции и покрывавшая атлетов.



Обнародование доклада привело к санкциям в отношении российских спортсменов, большая часть которых была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.



В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.















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