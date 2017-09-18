В Грузии разразился скандал из-за фото первоклассников с флагами правящей партии

18.09.2017 18:58 Серьезный скандал разразился в Грузии из-за фото, сделанного в школе села Схепи в Шуахевском районе высокогорной Аджарии.



На снимке, который был размещен на фейсбуке, запечатлена преподаватель Марина Дарчидзе и первоклассники, которые в руках держат флажки с символикой правящей партии «Грузинская мечта». Фото было сделано в классной комнате в первый учебный день.



Поскольку инцидент произошел за месяц до выборов в органы местного самоуправления, действия Дарчидзе были расценены общественностью, как предвыборная агитация. Снимок широко обсуждался грузинскими пользователями соцсетей и оппозицией, представители которой призвали власти страны надлежащим образом отреагировать на произошедшее.



Согласно избирательному законодательству, бюджетным служащим, особенно сотрудникам сферы образования, во время рабочего процесса, запрещается проводить предвыборную агитацию.



Из-за инцидента Марина Дарчидзе может лишиться своего места. В ближайшее время ее вопрос рассмотрит администрация сельской школы, после инцидент будет обсуждаться в министерстве образования, культуры и спорта Аджарии, а потом — в Минобразовании Грузии.



Дарчидзе, между тем, утверждает, что первоклассники сами принесли флаги «Грузинской мечты» в школу.



«Дети 15 сентября сами пришли с флагами «Грузинской мечты». Попросили сфотографироваться, и я сфотографировалась. Это произошло из-за невнимательности, осознанно я этого не делала. Что произойдет, какие санкции будут приняты, пока ничего не знаю», — сказала Дарчидзе в эфире Первого канала общественного вещателя Грузии.



Учительница добавила, что во времена второго и третьего президентов Грузии — Эдуарда Шевардзнадзе и Михаила Саакашвили — работала в районной избирательной комиссии, однако никогда не занималась агитацией. Педагог назвала случившееся «непроизвольной ошибкой».



Случай в школе Схепи сегодня прокомментировал и министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



Джеджелава не исключает, что и директор школы, и педагог понесут наказание. По его словам, это может быть предупреждение, выговор или увольнение.



«В этом конкретном случае мы имеем дело с грубым нарушением, или с целенаправленным действием. Мы начали изучение вопроса, когда получили информацию. Это очень принципиальный вопрос и строго будут наказаны все, чьи осознанные шаги будут доказаны», — заявил Джеджелава.



Он подчеркнул, что деполитизация школ является одним из важнейших достижений Минобразования.



«Все, кто осознанно или по ошибке допустили включение детей в политический процесс, обязательно будут наказаны», — снова отметил Джеджелава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

