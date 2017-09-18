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В Тбилиси отключены информационные табло на всех автобусных остановках


18.09.2017   19:20
Установленные на автобусных остановках в Тбилиси электронные информационные табло отключены из-за технических неполадок, сообщили в «Тбилисской транспортной компании».

В заявлении компании говорится, что из-за неполадок была приостановлена работа сразу нескольких пассажирских сервисов. Кроме табло на остановках, пассажирам общественного транспорта также недоступны некоторые функции на веб-странице «Тбилисской транспортной компании» и в мобильных аппликациях — пользователям недоступна информация по движению транспорта в реальном времени.

«Технические группы Транспортной компании работают в интенсивном режиме для исправления погрешности и в течение дня поэтапно будут восстановлены все сервисы», — отмечено в заявление компании.

Всего в Тбилиси установлено более одной тысячи электронных информационных табло.

Новости-Грузия






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